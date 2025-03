Rabiot attacca Al-Khelaifi e i tifosi del Psg: "Puoi avere tutti i soldi del mondo ma..."

Il Paris Saint-Germain ha vinto il derby contro il Marsiglia per 3-1 e ha ipotecato la vittoria finale della Ligue 1. Le Classique è da sempre una sfida speciale per il calcio francese, soprattutto se ci si gioca le ultime speranze di una lotta per il titolo e se sei un ex della partita, come Adrien Rabiot. La sua firma con la squadra di De Zerbi aveva scatenato le pesanti reazioni dei tifosi parigini contro il centrocampista con nove anni di Psg alle spalle. Un atto considerato come un alto tradimento dai supporters della squadra della capitale francese, che nel derby hanno sfogato la propria rabbia contro il centrocampista oltrepassando il limite.