Ligue 1, tris Nizza al Parco dei Principi: cade l'imbattibilità del Psg

PARIGI (FRANCIA) - Show del Nizza che batte 3-1 a domicilio i campioni di Francia del Psg . Nell'anticipo del venerdì, valido per la 31esima giornata di Ligue 1 , le aquile rossonere di mister Haise passano al 34' con il gol dell' ex Marsiglia Sanson (34'), abile a sfruttare un preciso assist di Bouanani . Il vantaggio ospite dura però solo sette minuti: ci pensa l' ex Napoli Fabian Ruiz , imbeccato dal solito scatenato Dembélé , a ristabilire la parità. In apertura di ripresa arriva però a sorpresa il nuovo vantaggio del Nizza siglato ancora da Sanson che, assistito da Clauss , firma la sua personale doppietta (46'). Il Psg cerca con insistenza il pareggio ma il gol, ancora una volta, lo trovano gli ospiti che calano il tris sull'asse Bouanani-Ndayishimiye (burundese a segno al 70').

Psg-Nizza 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue 1, come cambia la classifica dopo Psg-Nizza

Prima sconfitta stagionale in Ligue 1 per il Paris Saint-Germain, la cui imbattibilità cade dopo 31 risultati utili consecutivi (ai quali si somma l'ultima giornata della scorsa stagione e il successo per 2-0 a Metz). I parigini, già campioni da qualche settimana e in corsa anche in Coppa di Francia (finale con il Reims il 24 maggio), restano così inchiodati a quota 78 punti. L'attenzione di Luis Enrique e i suoi è però tutta rivolta verso la sfida di martedì 29 aprile (ore 21) quando sfideranno l'Arsenal, all'Emirates Stadium, nel match valido per la semifinale di andata di Champions League. Chi sogna a occhi aperti l'Europa è invece il Nizza che, con i tre punti conquistati a Parigi, aggancia momentaneamente il Monaco terzo a 54.

Ligue 1, la classifica