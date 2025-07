Il Lione vince il ricorso: Fonseca resterà in Ligue 1 e giocherà l'Europa League

Novità importanti per quanto riguarda il calcio francese. Il Lione nella prossima stagione disputerà il campionato di Ligue 1. Il motivo? La commissione d'appello della Direction Nationale di Controe de Gestion (DNCG), oganismo di controllo finanziario del calcio francese, ha annullato la decisione presa in primo grado, accogliendo il ricorso del club e annullando la retrocessione per la squadra allenata da Fonseca.