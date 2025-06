Clamoroso in Francia: Olympique Lione retrocesso in Ligue 2

Retrocessione per il Lione: la decisione del DNCG

Incredibile quanto accaduto in Francia: l' Olympique Lione è retrocesso in Ligue 2. Questa la decisione dell'oganismo di controllo finanziario del calcio francese, il DNCG, che ha decretato la retrocessione amministratitva a titolo cautelativo, come comunicato al proprietario John, che era stato scoltato nel pomeriggio, senza riuscire però a convincere le autorità.

Nella giornata di ieri, 23 giugno, Textor, presidente del Lione, aveva venduto le proprie quote del Crystal Palace. Una notizia che lo aveva reso fiducioso anche in seguito all'incontro con la DNCG, come dichiarato ai giornalisti presenti: "Sappiamo che la DNCG è pienamente consapevole di tutto ciò che abbiamo proposto. Come si può vedere dai contributi dei nostri azionisti, abbiamo investito nuovi capitali, non solo per la DNCG, ma anche per il nostro processo di concessione delle licenze UEFA. Senza dimenticare la buona notizia della vendita del Crystal Palace. La nostra liquidità è notevolmente migliorata. Abbiamo ridotto sensibilmente le spese, gli stipendi dei giocatori e risolto i vecchi contratti. Quindi, in termini di redditività per il prossimo anno, siamo piuttosto tranquilli". E invece, la sentenza ha spiazzato il proprietario, avendo decretato la retrocessione, arrivata dopo una stagione conclusa dalla squadra allenata da Paulo Fonseca al sesto posto.