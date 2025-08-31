Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Marsiglia di De Zerbi cade di nuovo: festa Lione. Primo successo per il Paris Fc

Greenwood e compagni vengono piegati in trasferta dall'autogol di Balerdi: ha pesato l’espulsione di Egan-Riley nel primo tempo
Il Marsiglia di De Zerbi cade di nuovo: festa Lione. Primo successo per il Paris Fc © Getty Images
2 min

Il Lione ha piegato il Marsiglia per 1-0 nel posticipo serale della terza giornata della Ligue 1: decisivo l'autogol di Balerdi a due minuti dalla fine. La squadra di De Zerbi continua a faticare in trasferta. Dopo la sconfitta all’esordio con il Rennes, niente gol per Greenwood e compagni che tra l’altro erano rimasti in dieci uomini nel primo tempo, a seguito dell'espulsione del centrale inglese Egan-Riley al 29’. Il Lione adesso è primo insieme al Psg con 9 punti, il Marsiglia è lontano dalla zona Europa. 

Lione-Marsiglia 1-0: cronaca, tabellino e statistiche 

Ligue 1, il Monaco cala il tris   

Il Monaco soffre ma alla fine batte 3-2 in casa lo Strasburgo. Decisive le reti di Akliouche, Balogun e Minamino, non bastano agli ospiti - che hanno chiuso in dieci per un rosso a Nzingoula - i guizzi di Bakwa e Panichelli (su rigore). Sorride anche il Le Havre che stende il Nizza - prossima rivale della Roma in Europa League - per 3-1. In gol Doucoure, Ndiaye e Soumare, a nulla serve ai rossoneri il sigillo di Peprah, che era valso il momentaneo pareggio. Una doppietta di Kebbal (uno su rigore) e una rete di di Simon regalano al Paris Fc il primo successo in campionato contro il Metz per 3-2, che ci aveva provato con i lampi di Sane e Traore. Pari per 1-1 tra Angers e Rennes. Ospiti avanti con Lepaul, poi il pareggio dei padroni di casa con Peter. Con questo pari entrambe le formazioni si portano a quota 4 punti in classifica. 

