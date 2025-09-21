Ligue 1, pokerissimo del Monaco al Metz: doppietta per Ansu Fati

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Brugges (4-1), il Monaco torna al successo in campionato. La squadra di Hutter batte per 5-2 il Metz e sale a 12 punti in classifica in Ligue 1 , gli stessi del Psg capolista, che dovrà attendere per scendere in campo, essendo stato rinviato Le classique contro il Marsiglia di un giorno a causa maltempo.

Monaco e Racing Strasburgo in testa

Cinque le reti segnate dal Monaco al Metz, che rimane in fondo alla classifica con 1 punto. Di queste, due portano la firma di Ansu Fati: lo spagnolo ex Barcellona era già tornato al gol in Champions League. Tre punti che portano i monegaschi a 12 punti, gli stessi del Psg, del Lione e del Racing Strasburgo. Impegnati in trasferta, questi hanno battuto per 3-2 il Paris FC in trasferta. Nelle altre sfide della domenica della quinta giornata, vittoria per 1-0 dell'Auxerre sul campo del Tolosa grazie al gol di Namaso nel recupero del primo tempo. Le Havre e Lorient pareggiano per 1-1.