Ligue 1, il Paris Fc batte il Lorient nell'anticipo

La 7ª giornata del campionato francese si è aperta con il successo dei capitolini, che si impongono per 2-0 e tornano nella metà sinistra della classifica
Ligue 1, il Paris Fc batte il Lorient nell'anticipo© EPA
1 min

La 7ª giornata della Ligue 1 si è aperta con l'anticipo tra il Paris FC ed il Lorient e ha visto i padroni di casa imporsi per 2-0 e passare per una notte almento nella parte sinistra della classifica. Interrotta la striscia vincente degli ospiti, che si erano presentati al Jean Bouin forti di due vittorie consecutive.

Ligue 1, la classifica

Tutto nel primo tempo

La partita dell'Estade Jean Bouin si decide già nel primo tempo, con un Paris FC determinato a tornare nella fatidica prima metà della classifica. Il caos organizzato del tecnico Gilli ha la meglio e i capitolini colgono il successo, passando due volte nel giro di pochi minuti, prima con Kebbal, magistralmente smarcato da Krasso, al 25', e con lo stesso assist-man, che alla mezz'ora esatta trova la rete che vale il raddoppio.

Ligue 1, il calendario

