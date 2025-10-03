Ligue 1, il Paris Fc batte il Lorient nell'anticipo

La 7ª giornata della Ligue 1 si è aperta con l'anticipo tra il Paris FC ed il Lorient e ha visto i padroni di casa imporsi per 2-0 e passare per una notte almento nella parte sinistra della classifica. Interrotta la striscia vincente degli ospiti, che si erano presentati al Jean Bouin forti di due vittorie consecutive.