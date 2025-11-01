Psg, trionfo allo scadere: Ramos decisivo al 94', Nizza beffato

PARIGI (FRANCIA) - Vittoria al cardiopalma per il Psg, che beffa il Nizza allo scadere e ritrova la vittoria. Dopo il pareggio contro il Lorient, i parigini di Luis Enrique ritrovano la vittoria dopo una partita complicatissima, con lo 0-0 che resiste fino agli ultimi secondi. Poi, dall'ultimo calcio d'angolo al 94', arriva il gol di testa di Goncalo Ramos che beffa gli ospiti e fa esplodere i tifosi del Parco dei Principi. Il Psg di Luis Enrique vola così a quota 24 punti, e terrà la testa della classifica anche in caso di vittorie del Monaco o del Marsiglia.