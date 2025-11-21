Marsiglia show: Nizza travolto a domicilio, De Zerbi sorpassa il Psg e sale in vetta

ROMA - Prova di forza nell'anticipo della 13 ª giornata di Ligue 1 per il Marsiglia di Roberto De Zerbi , che batte 5-1 a domicilio il Nizza e si regala così una notte in vetta alla classifica, a +1 sul Paris Saint-Germain (che domani, 22 novembre, ospiterà il Le Havre).

Nizza-Marsiglia 1-5: cronaca, statistiche e tabellino

Marsiglia, show a Nizza: 5-1 e sorpasso in vetta al Psg

Gara indirizzata già nel primo tempo per gli ospiti, che vanno al riposo sul 2-0 grazie alle reti di Aubameyang (assist dell'ex interista Pavard all'11') e di Greenwood (32'), che a inizio ripresa firma poi la sua personale doppietta (53'). Al 58' è invece l'ex juventino Weah a calare il poker e poi, dopo il sussulto del Nizza con Cho (63'), ci pensa infine Paixao (74') a mostrare la 'manita': finisce 5-1 per il Marsiglia, che ora si gode la vetta aspettando di vedere come risponderà il Psg.

