venerdì 21 novembre 2025
Marsiglia show: Nizza travolto a domicilio, De Zerbi sorpassa il Psg e sale in vetta

Nell'anticipo della 13 ª giornata di Ligue 1 la squadra del tecnico italiano vince 5-1 (a segno anche l'ex juventino Weah) e si gode il momentaneo primato: i dettagli
ROMA - Prova di forza nell'anticipo della 13ª giornata di Ligue 1 per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che batte 5-1 a domicilio il Nizza e si regala così una notte in vetta alla classifica, a +1 sul Paris Saint-Germain (che domani, 22 novembre, ospiterà il Le Havre).

Nizza-Marsiglia 1-5: cronaca, statistiche e tabellino

Marsiglia, show a Nizza: 5-1 e sorpasso in vetta al Psg

Gara indirizzata già nel primo tempo per gli ospiti, che vanno al riposo sul 2-0 grazie alle reti di Aubameyang (assist dell'ex interista Pavard all'11') e di Greenwood (32'), che a inizio ripresa firma poi la sua personale doppietta (53'). Al 58' è invece l'ex juventino Weah a calare il poker e poi, dopo il sussulto del Nizza con Cho (63'), ci pensa infine Paixao (74') a mostrare la 'manita': finisce 5-1 per il Marsiglia, che ora si gode la vetta aspettando di vedere come risponderà il Psg.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario

