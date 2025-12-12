Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Ligue 1, l'Angers cala il poker: Nantes travolto© EPA

Ligue 1, l'Angers cala il poker: Nantes travolto

La 16esima giornata del campionato francese si apre con il successo bianconero: in gol Abdelli, Cherif, Djibirin e Raolisoa per il 4-1 finale. Ai canarini non basta l'acuto di Centonze
ANGERS (FRANCIA) - La 16esima giornata di Ligue 1 si apre con il successo interno dell'Angers sul Nantes. I bianconeri si impongono con il punteggio di 3-1: padroni di casa avanti al 17' con il calcio di rigore trasformato da Abdelli. Nella ripresa l'Angers raddoppia con Cherif al 60' ma all'81' ci pensa Centonze a riaprire la partita. Gli ospiti si riversano in avanti ma nel finale di partita crollano: all'85' Djibirin segna il terzo gol dei padroni di casa che calano anche il poker con il sigillo di Raolisoa in pieno recupero. Tre punti d'oro per l'Angers che sale all'ottavo posto, a pari merito con lo Strasburgo, a quota 22 punti. Notte fonda invece per il Nantes: i canarini restano inchiodati all'ultimo posto in classifica, a 11 punti, in coabitazione con il Metz.

Tutte le news di Ligue 1

