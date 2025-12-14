Ligue 1, il Lens batte il Nizza e vola in testa alla classifica

LENS (FRANCIA) - Il Lens batte il Nizza per due a zero e vola in vetta alla classifica. Il protagonista della serata è l'attaccante Odsonne Edouard che firma una doppietta regalando ai giallorossi tre punti pesantissimi. Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo un quarto d'ora: Udol serve un ottimo pallone per Edouard che infila il portiere rossonero Diouf. In avvio di ripresa arriva il raddoppio del Lens che ha come protagonisti ancora una volta Udol ed Edouard: il primo rifinisce, il secondo finalizza. Grazie a questo successo il Lens vola in testa alla classifica con una lunghezza di vantaggio sul Psg.

Lens-Nizza 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lione batte di misura il Le Havre

Il Lione cancella la pesante sconfitta maturata a Lorient battendo 1-0 il Le Havre. Al 'Parc OL' prima frazione di gara complessa per i padroni di casa, salvati a più riprese dal portiere Greif che, al 38', para un calcio di rigore a Soumaré. Nel secondo tempo, al 52', ci pensa il talento ceco Sulc a regalare i tre punti alla squadra di Fonseca che, con questo prezioso successo, aggancia il Rennes al quinto posto a quota 27 punti. Settima sconfitta stagionale invece per il Le Havre, inchiodato al quart'ultimo posto a quota 15 punti.

Lione-Le Havre 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lilla passa contro l'Auxerre e si conferma in zona Champions

Continua il cammino positivo del Lilla che passa in trasferta contro l'Auxerre conquistando tre punti pesanti per la corsa alla Champions League. Gli ospiti passano in avvio con una rete dell'islandese Haraldsson, ma prima dell'intervallo restano in dieci uomini per l'espulsione di Ngoy. In avvio di ripresa l'Auxerre trova il pareggio con Sinayoko, l'espulsione di Akpa ristabilisce la parità numerica in mezzo al campo. I padroni di casa - a metà secondo tempo - ribaltano il risultato grazie all'autorete di Mbemba, ma la reazione degli ospiti é veemente; i tre minuti il Lilla si riporta avanti, prima pareggiando con Bentaleb, poi trovando il nuovo vantaggio con Diaoune. I padroni di casa riportano il risultato in equilibrio grazie a un calcio di rigore di Sinayoko, ma a quattro minuti dal termine Andre riporta avanti il Lilla. Finale incandescente con altre due espulsioni: cartellino rosso per Perraud e Al Azzouzi, si chiude con nove uomini per parte. Il Lilla si conferma al terzo posto, in piena corsa per la Champions League, l'Auxerre è terz'ultimo, in piena lotta retrocessione.

Auxerre-Lille 3-4: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lorient ferma lo Strasburgo, pari senza gol

Pareggio senza reti tra Strasburgo e Lorient. Il risultato accontenta le due formazioni che non hanno particolari ambizioni di classifica: alla fine, prevale la paura di perdere. Lo Strasburgo resta al settimo posto, a quattro lunghezze dal Rennes, attualmente in corsa per la qualificazione alla Conference League, il Lorient è dodicesimo, con sei punti di vantaggio sul terz'ultimo posto occupato dall'Auxerre.

Strasburgo-Lorient 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue1, la classifica