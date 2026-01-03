Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Ligue 1, Lione e Rennes corsare: si riapre la lotta Champions© EPA

Negli anticipi della 17ª giornata del campionato francese, la squadra di Fonseca passa nel Principato, mentre il Lilla cade in casa
2 min
TagslioneRennesLilla

Dopo l'anticipo della 17ª giornata della Ligue 1, che ha confermato il primato solitario del Lens, a prescindere dal risultato del Psg nel derby capitolino, grazie al netto 3-0 in casa del Tolosa. Nella corsa Champions, successo pesante del Lione di Paulo Fonseca in casa del Monaco, cui non riesce a rispondere il Lilla, sconfitto dal Rennes.

Lilla, occasione sciupata: vince il Rennes

Il sabato di Ligue 1 si conclude con la vittoria esterna del Rennes, che passa sul campo del Lille e resta agganciato al treno europeo. Occasione sprecata per i padroni di casa, che ora sentono il fiato sul collo delle possibili avversarie nella corsa Champions. Alla Decathlon Arena, la svolta arriva in apertura di secondo tempo, con la rete di Frankowski al 49' e di Merlin al 56'.

Lilla-Rennes 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Lione corsaro nel Principato, pari tra Nizza e Strasburgo

Vittoria importantissima per il Lione di Paulo Fonseca, che passa nel Principato, espugnando il campo del Monaco e restando nella scia del Marsiglia, quarto in classifica. La squadra del portoghese si impone per 3-1 grazie alla doppietta di Sulc ed alla rete di Abner Vinicius, a cavallo del momentaneo pari siglato da Mamadou Coulibaly, poi espulso per un'entrata scomposta.

Pari che non cambia nulla per Nizza e Strasburgo, che si porta avanti con il solito Panichelli, a segno su rigore, facendosi raggiungere nella ripresa da Wahi.

Monaco-Lione 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Nizza-Strasburgo 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news di Ligue 1

