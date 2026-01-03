Ligue 1, Lione e Rennes corsare: si riapre la lotta Champions
Dopo l'anticipo della 17ª giornata della Ligue 1, che ha confermato il primato solitario del Lens, a prescindere dal risultato del Psg nel derby capitolino, grazie al netto 3-0 in casa del Tolosa. Nella corsa Champions, successo pesante del Lione di Paulo Fonseca in casa del Monaco, cui non riesce a rispondere il Lilla, sconfitto dal Rennes.
Lilla, occasione sciupata: vince il Rennes
Il sabato di Ligue 1 si conclude con la vittoria esterna del Rennes, che passa sul campo del Lille e resta agganciato al treno europeo. Occasione sprecata per i padroni di casa, che ora sentono il fiato sul collo delle possibili avversarie nella corsa Champions. Alla Decathlon Arena, la svolta arriva in apertura di secondo tempo, con la rete di Frankowski al 49' e di Merlin al 56'.
Lione corsaro nel Principato, pari tra Nizza e Strasburgo
Vittoria importantissima per il Lione di Paulo Fonseca, che passa nel Principato, espugnando il campo del Monaco e restando nella scia del Marsiglia, quarto in classifica. La squadra del portoghese si impone per 3-1 grazie alla doppietta di Sulc ed alla rete di Abner Vinicius, a cavallo del momentaneo pari siglato da Mamadou Coulibaly, poi espulso per un'entrata scomposta.
Pari che non cambia nulla per Nizza e Strasburgo, che si porta avanti con il solito Panichelli, a segno su rigore, facendosi raggiungere nella ripresa da Wahi.
