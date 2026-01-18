Paris FC corsaro a Nantes, Koleosho decisivo: vittoria pesante per la salvezza
Sull’onda dell’impresa in Coppa nel derby contro il Paris Saint-Germain, il Paris FC conquista tre punti pesantissimi anche in campionato, imponendosi 2-1 sul campo del Nantes in un delicato scontro salvezza. A sbloccare il match è Ilian Kebbal per gli ospiti; la reazione dei canarini arriva con il pareggio firmato da Matthis Abline, ma nel finale sale in cattedra l’azzurrino Luca Koleosho. Arrivato la scorsa settimana in prestito dal Burnley dopo lo scarso impiego all’Espanyol, l’esterno decide la sfida con il gol del 2-1, che vale anche il +5 in classifica proprio sul Nantes, terz’ultimo.
Ligue 1, cosa dice la classifica
Nel finale di giornata, invece, è Breel Embolo a evitare la sconfitta al Rennes: contro il Le Havre finisce 1-1, dopo il vantaggio ospite firmato da Mambimbi al 69’. In classifica il Lens rimane in testa a +1 sul Psg. Marsiglia terzo, poi Lille, Rennes e Lione. Il Paris Fc lontano dalla zona retrocessione.