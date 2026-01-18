Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Paris FC corsaro a Nantes, Koleosho decisivo: vittoria pesante per la salvezza© Paris FC

Paris FC corsaro a Nantes, Koleosho decisivo: vittoria pesante per la salvezza

Dopo l’impresa in Coppa contro il PSG, ecco un’altra vittoria: 2-1 con l’azzurro protagonista
1 min

Sull’onda dell’impresa in Coppa nel derby contro il Paris Saint-Germain, il Paris FC conquista tre punti pesantissimi anche in campionato, imponendosi 2-1 sul campo del Nantes in un delicato scontro salvezza. A sbloccare il match è Ilian Kebbal per gli ospiti; la reazione dei canarini arriva con il pareggio firmato da Matthis Abline, ma nel finale sale in cattedra l’azzurrino Luca Koleosho. Arrivato la scorsa settimana in prestito dal Burnley dopo lo scarso impiego all’Espanyol, l’esterno decide la sfida con il gol del 2-1, che vale anche il +5 in classifica proprio sul Nantes, terz’ultimo.

Ligue 1, cosa dice la classifica

Nel finale di giornata, invece, è Breel Embolo a evitare la sconfitta al Rennes: contro il Le Havre finisce 1-1, dopo il vantaggio ospite firmato da Mambimbi al 69’. In classifica il Lens rimane in testa a +1 sul Psg. Marsiglia terzo, poi Lille, Rennes e Lione. Il Paris Fc lontano dalla zona retrocessione.

Ligue 1, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Bundesliga, rallenta lo Stoccarda prima della RomaPremier League, harakiri Aston Villa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS