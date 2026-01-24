Ligue 1, riscatto Marsiglia contro il Lens
MARSIGLIA (FRANCIA) - Dopo il pesante ko in Champions League con il Liverpool, pronto riscatto in campionato del Marsiglia, che nel big-match della 19ª giornata di Ligue 1 strapazzano il Lens rivelazione. La squadra di De Zerbi si impone per 3-1, ipotecando la gara dopo appena 13 minuti con l'uno-due di Gouiri e Nwaneri. Nella ripresa è ancora Gouiri ad arrotondare il risultato, prima che Fofana sigli il gol della bandiera per gli ospiti. Il Psg ringrazia.
Monaco in bianco, Lorient corsaro
Negli altri due anticipi del sabato di Ligue 1, solo 0-0 per il Monaco in casa del Le Havre prima dell'impegno in Champions con la Juventus, e colpaccio esterno del Lorient, vittorioso per 2-0 sul campo del Rennes. La formazione ospite passa al 'Roazhon Park' con un gol per tempo: decisivi gli acuti di Makengo al 3' su assist di Talbi e Pagis al 77'. Gli arancioneri raggiungono quota 25 punti mentre i rossoneri bretoni restano inchiodati al sesto posto, a 31.
