sabato 24 gennaio 2026
Ligue 1, riscatto Marsiglia contro il Lens© APS

Ligue 1, riscatto Marsiglia contro il Lens

Nel big-match della 19ª giornata, la squadra di De Zerbi cancella il ko in Champions League, battendo nettamente la rivelazione del campionato
2 min
MARSIGLIA (FRANCIA) - Dopo il pesante ko in Champions League con il Liverpool, pronto riscatto in campionato del Marsiglia, che nel big-match della 19ª giornata di Ligue 1 strapazzano il Lens rivelazione. La squadra di De Zerbi si impone per 3-1, ipotecando la gara dopo appena 13 minuti con l'uno-due di Gouiri e Nwaneri. Nella ripresa è ancora Gouiri ad arrotondare il risultato, prima che Fofana sigli il gol della bandiera per gli ospiti. Il Psg ringrazia.

Marsiglia-Lens 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Monaco in bianco, Lorient corsaro

Negli altri due anticipi del sabato di Ligue 1, solo 0-0 per il Monaco in casa del Le Havre prima dell'impegno in Champions con la Juventus, e colpaccio esterno del Lorient, vittorioso per 2-0 sul campo del Rennes. La formazione ospite passa al 'Roazhon Park' con un gol per tempo: decisivi gli acuti di Makengo al 3' su assist di Talbi e Pagis al 77'. Gli arancioneri raggiungono quota 25 punti mentre i rossoneri bretoni restano inchiodati al sesto posto, a 31.

Le Havre-Monaco 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Rennes-Lorient 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue 1, il calendarioLigue 1, la classifica

