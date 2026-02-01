Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Immobile al Paris FC: adesso è ufficiale l'addio al Bologna

L'attaccante italiano si trasferisce in Ligue 1
1 min
Immobile Paris Fc

Ciro Immobile è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris FC: l'attaccante italiano si è trasferito a titolo definitivo dal Bologna al club parigino.

Immobile al Paris FC: adesso è ufficiale l'addio al Bologna

Nel suo ritorno in Serie A con la maglia rossoblù, l'ex Lazio non è riuscito a segnare neanche un gol e ha optato per il trasferimento in Ligue 1. Questo il messaggio comparso sui social del club: "Benvenuto Ciro. L'attaccante italiano si unisce al Paris FC dal Bologna". La punta troverà altri due italiani in rosa: Coppola e Koleosho.

