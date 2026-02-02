Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Zerbi, il Marsiglia è fuori controllo: lite furiosa in allenamento, cosa sta succedendo 

Momenti di panico durante la seduta, intanto scoppia il caso legato ad Amir Murillo: i dettagli
2 min
Tagsde zerbiMarsiglia

Il Marsiglia sta vivendo momenti complicati fuori e dentro il campo, tra l'altro con la posizione di De Zerbi in bilico nelle settimane precedenti. L'aria nello spogliatoio sarebbe pesantissima dopo l'eliminazione in Champions prima e il pari in rimonta contro il Paris FC. "La Provence" ha scritto che durante l'allenamento di ieri sarebbe scoppiata una lite tra Geoffrey Kondogbia e Arthur Vermeeren, con l'ex interista che sarebbe intervenuto più volte fallosamente in partitella sul collega di reparto, senza che lo staff tecnico intervenisse e con la situazione che sarebbe sarebbe rapidamente degenerata.

Marsiglia, il caso Murillo 

Non solo la rissa. De Zerbi è stato molto duro con Amir Murillo: il difensore è ritenuto responsabile degli errori che hanno portato alla sconfitta di Bruges e per questo motivo è stato retrocesso fra le riserve e invitato a trovarsi un'altra squadra il prima possibile. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Il Psg soffreMarsiglia fermato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS