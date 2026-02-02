De Zerbi, il Marsiglia è fuori controllo: lite furiosa in allenamento, cosa sta succedendo 

Il Marsiglia sta vivendo momenti complicati fuori e dentro il campo, tra l'altro con la posizione di De Zerbi in bilico nelle settimane precedenti. L'aria nello spogliatoio sarebbe pesantissima dopo l'eliminazione in Champions prima e il pari in rimonta contro il Paris FC. "La Provence" ha scritto che durante l'allenamento di ieri sarebbe scoppiata una lite tra Geoffrey Kondogbia e Arthur Vermeeren, con l'ex interista che sarebbe intervenuto più volte fallosamente in partitella sul collega di reparto, senza che lo staff tecnico intervenisse e con la situazione che sarebbe sarebbe rapidamente degenerata.