domenica 8 febbraio 2026
Ligue 1, il Psg mostra la manita a De Zerbi e si prende 'Le Classique'

Nel posticipo della 21ª giornata, la squadra di Guardiola travolge il Marsiglia per 5-0 e torna in vetta. A segno anche Kvara
3 min
Ligue 1

'Le Classique' che ha chiuso la 21ª giornata di Ligue 1 è del Psg, che al Parco dei Principi asfalta l'Olympique Marsiglia di De Zerbi per 5-0. Prova di forza della squara di Luis Enrique, che nel primo tempo colpisce due volte con il Palloner d'Oro Dembelé e che nella ripresa dilaga con l'autorete di Medina e i gol di Kvaratskhelia e Lee Kang-In. Un successo che vale il sorpasso in vetta ai danni del Lens

Psg-Marsiglia 5-0: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue 1: la classifica aggiornata

Senza reti Auxerre-Paris Fc e Nizza-Monaco

Pari senza reti nel derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco che, davanti al pubblico dell''Allianz Riviera', si dividono la posta in palio (0-0). Le due formazioni, quindi, conquistano un punto a testa: i rossoneri di Puel raggiungono quota 23 punti in classifica mentre i biancorossi monegaschi di Pocognoli si portano a 28.

Nessun gol anche in Auxerre-Paris Fc, un buon punto in chiave salvezza per la squadra di Immobile, in campo dal primo minuto e sostituito a dieci minuti dalla fine, senza aver mai inciso.

Auxerre-Paris Fc 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Nizza-Monaco 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Giornataccia per Tolosa e Strasburgo

Frenata inattesa per Tolosa e Strasburgo, che incappano in una doppia sconfitta, perdendo un'ottima occasione di inserirsi nella lotta per un posto nelle coppe europe. Il Tolosa si fa beffare a un minuto dalla fine in casa dell'Angers, decide all'89' Raolisoa, mentre lo Strasburgo cade a Le Havre, punito dal gol di Soumare, dopo il botta e risposta tra Zagadou e Godo.

Angers-Tolosa 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Le Havre-Strasburgo 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

