Ligue 1, il Psg mostra la manita a De Zerbi e si prende 'Le Classique'

'Le Classique' che ha chiuso la 21ª giornata di Ligue 1 è del Psg, che al Parco dei Principi asfalta l'Olympique Marsiglia di De Zerbi per 5-0. Prova di forza della squara di Luis Enrique, che nel primo tempo colpisce due volte con il Palloner d'Oro Dembelé e che nella ripresa dilaga con l'autorete di Medina e i gol di Kvaratskhelia e Lee Kang-In. Un successo che vale il sorpasso in vetta ai danni del Lens.