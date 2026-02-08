Ligue 1, il Psg mostra la manita a De Zerbi e si prende 'Le Classique'
'Le Classique' che ha chiuso la 21ª giornata di Ligue 1 è del Psg, che al Parco dei Principi asfalta l'Olympique Marsiglia di De Zerbi per 5-0. Prova di forza della squara di Luis Enrique, che nel primo tempo colpisce due volte con il Palloner d'Oro Dembelé e che nella ripresa dilaga con l'autorete di Medina e i gol di Kvaratskhelia e Lee Kang-In. Un successo che vale il sorpasso in vetta ai danni del Lens.
Senza reti Auxerre-Paris Fc e Nizza-Monaco
Pari senza reti nel derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco che, davanti al pubblico dell''Allianz Riviera', si dividono la posta in palio (0-0). Le due formazioni, quindi, conquistano un punto a testa: i rossoneri di Puel raggiungono quota 23 punti in classifica mentre i biancorossi monegaschi di Pocognoli si portano a 28.
Nessun gol anche in Auxerre-Paris Fc, un buon punto in chiave salvezza per la squadra di Immobile, in campo dal primo minuto e sostituito a dieci minuti dalla fine, senza aver mai inciso.
Giornataccia per Tolosa e Strasburgo
Frenata inattesa per Tolosa e Strasburgo, che incappano in una doppia sconfitta, perdendo un'ottima occasione di inserirsi nella lotta per un posto nelle coppe europe. Il Tolosa si fa beffare a un minuto dalla fine in casa dell'Angers, decide all'89' Raolisoa, mentre lo Strasburgo cade a Le Havre, punito dal gol di Soumare, dopo il botta e risposta tra Zagadou e Godo.
