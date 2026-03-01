Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Ligue 1, rimonta Marsiglia contro il Lione. Il Lille non molla

Ligue 1, rimonta Marsiglia contro il Lione. Il Lille non molla

24esima giornata del campionato francese che si chiude con il big-match del Velodrome: lotta serrata per la Champions
3 min
TagsLigue 1

MARSIGLIA (FRANCIA) - La giornata di Ligue 1 si chiude con il big-match del Velodrome, che vede il Marsiglia superare per 3-2 il Lione, rimontando due volte lo svanataggio. Sono infatti gli ospiti a colpire a freddo con Tolisso ed a tornare avanti dopo il momentaneo pari firmato da Paixao grazie alla rete di Himbert. Poi però entra in scena Aubameyang, che prima raddirzza e poi ribalta il risultato.

Marsiglia-Lione 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lille resta aggrappato alla Champions

Ad aprire la domenica di Ligue 1 è il successo di misura per il Paris FC contro il Nizza. A decidere la sfida una rete di Munetsi al 26' del primo tempo. Nel finale di gara i padroni di casa restano in inferiorità numerica per il doppio giallo ai danni di De Smet. Titolari nei parigini - che si portano a 26 punti in classifica - gli italiani Coppola e Immobile (sostituito al 70'). Solo panchina, invece, per Koleosho. Sconfitta pesante invece per le aquile rossonere che restano inchiodate al quart'ultimo posto in classifica, a quota 24 punti.

Nei match del pomeriggio, importante successo del Lille, che piega il Nantes penultimo in classifica solamente nel recupero con la rete al 94' di Ngoy. Una rete che tiene la squadra di Genesio in corsa per la qualificazione alla Champions League con Marsiglia e Rennes. Vittoria sofferta anche per il Brest, che in dieci dal 22' per il rosso a Guindo, riesce comunque ad avere la meglio sul fanalino di coda Metz grazie alla rete al 69' di Ajorque. Pirotecnico 2-2, infine, tra il Lorient e l'Auxerre, che si porta due volte avanti con Senaya e Casimir e che viene due volte raggiunto da Dieng.

Paris FC-Nizza 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Lille-Nantes 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Lorient-Auxerre 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Metz-Brest 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

 

Tutte le news di Ligue 1

Ligue 1, il calendarioLigue 1, la classifica

