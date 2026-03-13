Il "nuovo" Marsiglia di Weah e Pavard vince ancora: Auxerre al tappeto con un gol di Gouiri
MARSIGLIA (Francia) - Funziona il nuovo corso dell'Olympique Marsiglia, che batte 1-0 l'Auxerre nella 26ª giornata della Ligue 1. Al Velodrome i padroni di casa si impongono di misura trovando il gol vittoria al 79': incursione in area di Aubameyang, cross di Paixao, Diomandé prova a spazzare goffamente e il nuovo entrato Gouiri ne approfitta, battendo a rete al volo di destro. Il Marsiglia, che aveva in campo Pavard, ex Inter, e Weah, ex Juve, sale al terzo posto in classifica mentre l’Auxerre è sedicesimo.
Funziona la cura Beye
Terzo successo consecutivo per l'Olympique, allenato ora dal senegalese Habib Beye, che sta facendo dimenticare De Zerbi, lontano da questi lidi ormai da più di un mese. L'Auxerre, guidato da Christophe Pelissier e in piena zona playoff retrocessione, ha vinto una sola partita delle ultime 11.
MARSIGLIA-AUXERRE 1-0, TABELLINO E STATISTICHE