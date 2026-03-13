Il "nuovo" Marsiglia di Weah e Pavard vince ancora: Auxerre al tappeto con un gol di Gouiri

MARSIGLIA (Francia) - Funziona il nuovo corso dell'Olympique Marsiglia, che batte 1-0 l'Auxerre nella 26ª giornata della Ligue 1. Al Velodrome i padroni di casa si impongono di misura trovando il gol vittoria al 79': incursione in area di Aubameyang, cross di Paixao, Diomandé prova a spazzare goffamente e il nuovo entrato Gouiri ne approfitta, battendo a rete al volo di destro. Il Marsiglia, che aveva in campo Pavard, ex Inter, e Weah, ex Juve, sale al terzo posto in classifica mentre l’Auxerre è sedicesimo.