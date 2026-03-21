Ligue 1, il Psg cala il poker sul campo del Nizza e torna in vetta

NIZZA (FRANCIA) - Nella 27ª giornata di Ligue 1 , il Psg risponde alla cinquina del Lens nell'anticipo con l'Angers, calando il poker sul campo del Nizza e riportandosi in vetta alla classifica, seppur con un solo punto di vantaggio e con una gara in più.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Poker Psg in Costa Azzurra

Il Psg cala il poker nello stadio del Nizza per proseguire nel suo testa a testa con il Nizza. Match molto più lottato di quanto possa dire il punteggio e che vede i parigini andare a segno prima nel finale del primo tempo con il rigore di Mendes e poi ad inzio ripresa con Doué. Nella ripresa, prima del triplice fischio, le marcature di Dro Fernandez e di Zaire-Emery.

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