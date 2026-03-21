Ligue 1, il Psg cala il poker sul campo del Nizza e torna in vetta
NIZZA (FRANCIA) - Nella 27ª giornata di Ligue 1, il Psg risponde alla cinquina del Lens nell'anticipo con l'Angers, calando il poker sul campo del Nizza e riportandosi in vetta alla classifica, seppur con un solo punto di vantaggio e con una gara in più.
Ligue 1: la classifica aggiornata
Poker Psg in Costa Azzurra
Il Psg cala il poker nello stadio del Nizza per proseguire nel suo testa a testa con il Nizza. Match molto più lottato di quanto possa dire il punteggio e che vede i parigini andare a segno prima nel finale del primo tempo con il rigore di Mendes e poi ad inzio ripresa con Doué. Nella ripresa, prima del triplice fischio, le marcature di Dro Fernandez e di Zaire-Emery.
Nizza-Psg 0-4: cronaca, statistiche e tabellino
Auxerre eroico: in dieci dal 6', batte 3-0 il Brest
Altre due le gare della 27ª giornata di Ligue 1 andate in scena ooggi (sabato 21 marzo). Vittoria eroica e preziosissima quella ottenuta in casa contro il Brest dal pericolante Auxerre, che si impone con il risultato di 3-0 nonostante l'inferiorità numerica dal 6' per il rosso diretto a Leon. A decidere il match una doppietta di Okoh (24' e 58') e una rete di Namaso (70') che consentono all'Auxerre terzultimo di portarsi momentaneamente a -5 dalla zona salvezza.
Auxerre-Brest 3-0: cronaca, statistiche e tabellino
Tolosa di misura: 1-0 al Lorient
Un gol del subentrato Emersonn nel finale (81') consente invece al Tolosa di superare per 1-0 in casa il Lorient in uno scontro di metà classifica. Con questo successo la formazione di Martinez si porta così a 37 punti, agganciando proprio quella guidata da Pantaloni.
Tolosa-Lorient 1-0: cronaca, statistiche e tabellino
Ligue 1: risultati, tabellini e statistiche
NIZZA (FRANCIA) - Nella 27ª giornata di Ligue 1, il Psg risponde alla cinquina del Lens nell'anticipo con l'Angers, calando il poker sul campo del Nizza e riportandosi in vetta alla classifica, seppur con un solo punto di vantaggio e con una gara in più.
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Il Psg cala il poker nello stadio del Nizza per proseguire nel suo testa a testa con il Nizza. Match molto più lottato di quanto possa dire il punteggio e che vede i parigini andare a segno prima nel finale del primo tempo con il rigore di Mendes e poi ad inzio ripresa con Doué. Nella ripresa, prima del triplice fischio, le marcature di Dro Fernandez e di Zaire-Emery.
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