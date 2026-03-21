Corriere dello Sport.it
sabato 21 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Ligue 1, il Psg cala il poker sul campo del Nizza e torna in vetta

La squadra di Luis Enrique dilga in Costa Azzurra e, seppure per un solo punto, si riprende la testa del campionato francese
TagsLigue 1psgNizza

NIZZA (FRANCIA) - Nella 27ª giornata di Ligue 1, il Psg risponde alla cinquina del Lens nell'anticipo con l'Angers, calando il poker sul campo del Nizza e riportandosi in vetta alla classifica, seppur con un solo punto di vantaggio e con una gara in più.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Poker Psg in Costa Azzurra

Il Psg cala il poker nello stadio del Nizza per proseguire nel suo testa a testa con il Nizza. Match molto più lottato di quanto possa dire il punteggio e che vede i parigini andare a segno prima nel finale del primo tempo con il rigore di Mendes e poi ad inzio ripresa con Doué. Nella ripresa, prima del triplice fischio, le marcature di Dro Fernandez e di Zaire-Emery.

Nizza-Psg 0-4: cronaca, statistiche e tabellino

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Auxerre eroico: in dieci dal 6', batte 3-0 il Brest

Altre due le gare della 27ª giornata di Ligue 1 andate in scena ooggi (sabato 21 marzo). Vittoria eroica e preziosissima quella ottenuta in casa contro il Brest dal pericolante Auxerre, che si impone con il risultato di 3-0 nonostante l'inferiorità numerica dal 6' per il rosso diretto a Leon. A decidere il match una doppietta di Okoh (24' e 58') e una rete di Namaso (70') che consentono all'Auxerre terzultimo di portarsi momentaneamente a -5 dalla zona salvezza.

Auxerre-Brest 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Tolosa di misura: 1-0 al Lorient

Un gol del subentrato Emersonn nel finale (81') consente invece al Tolosa di superare per 1-0 in casa il Lorient in uno scontro di metà classifica. Con questo successo la formazione di Martinez si porta così a 37 punti, agganciando proprio quella guidata da Pantaloni.

Tolosa-Lorient 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Ligue 1: risultati, tabellini e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

NIZZA (FRANCIA) - Nella 27ª giornata di Ligue 1, il Psg risponde alla cinquina del Lens nell'anticipo con l'Angers, calando il poker sul campo del Nizza e riportandosi in vetta alla classifica, seppur con un solo punto di vantaggio e con una gara in più.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Poker Psg in Costa Azzurra

Il Psg cala il poker nello stadio del Nizza per proseguire nel suo testa a testa con il Nizza. Match molto più lottato di quanto possa dire il punteggio e che vede i parigini andare a segno prima nel finale del primo tempo con il rigore di Mendes e poi ad inzio ripresa con Doué. Nella ripresa, prima del triplice fischio, le marcature di Dro Fernandez e di Zaire-Emery.

Nizza-Psg 0-4: cronaca, statistiche e tabellino

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Ligue 1: la classificaRisultati, tabellino e statistiche
1
Ligue 1, il Psg cala il poker sul campo del Nizza e torna in vetta
2
Auxerre eroico: in dieci dal 6', batte 3-0 il Brest

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS