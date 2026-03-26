Caos in Francia, la Ligue 1 accoglie la richiesta del Psg: furia Lens, cosa sta succedendo

La lega calcio francese ha deciso di rinviare le partite di Psg e Strasburgo per permettere loro di preparare al meglio i quarti di finale delle coppe europee. Accolta quindi la richiesta del Paris Saint-Germain: la partita di campionato in casa del Lens, decisiva per il titolo e in programma l'11 aprile, è ufficialmente spostata al 13 maggio. La lega calcio francese ha dato l'ok al rinvio del match, così come richiesto dal club parigino, "per preparare al meglio" i quarti di finale di Champions League: la squadra allenata da Luis Enrique deve affrontare l'8 e il 14 aprile il Liverpool nella massima competizione europea e il consiglio della LFP ha deciso all'unanimità e "senza consultare i club interessati", si legge nella nota della Lega, di rinviare al 13 maggio le partite Lens-Paris Saint-Germain e Brest-Strasburgo (quest'ultima impegnata nei quarti di finale di Conference League contro il Mainz), valide per la 29ª giornata della Ligue 1. Anche lo Strasburgo aveva fatto richiesta di posticipo.