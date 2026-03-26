Caos in Francia, la Ligue 1 accoglie la richiesta del Psg: furia Lens, cosa sta succedendo
La lega calcio francese ha deciso di rinviare le partite di Psg e Strasburgo per permettere loro di preparare al meglio i quarti di finale delle coppe europee. Accolta quindi la richiesta del Paris Saint-Germain: la partita di campionato in casa del Lens, decisiva per il titolo e in programma l'11 aprile, è ufficialmente spostata al 13 maggio. La lega calcio francese ha dato l'ok al rinvio del match, così come richiesto dal club parigino, "per preparare al meglio" i quarti di finale di Champions League: la squadra allenata da Luis Enrique deve affrontare l'8 e il 14 aprile il Liverpool nella massima competizione europea e il consiglio della LFP ha deciso all'unanimità e "senza consultare i club interessati", si legge nella nota della Lega, di rinviare al 13 maggio le partite Lens-Paris Saint-Germain e Brest-Strasburgo (quest'ultima impegnata nei quarti di finale di Conference League contro il Mainz), valide per la 29ª giornata della Ligue 1. Anche lo Strasburgo aveva fatto richiesta di posticipo.
La rabbia del Lens
Le decisioni prese, sottolinea la lega calcio transalpina, "sono in linea con il forte obiettivo strategico di consentire alla Francia di mantenere il quinto posto nella classifica del coefficiente Uefa, che garantisce quattro posti in Champions League". Il rinvio però ha scatenato polemiche: il Lens si era infatti opposto alla richiesta dei parigini di spostare lo scontro scudetto (il Psg è primo, il Lens secondo in classifica), ma il cda della Lega, come previsto dall'articolo 22 dello statuto, ha il potere di "definire il calendario generale della competizione e di apportare eventuali modifiche durante la stagione".