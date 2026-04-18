Ligue 1, il Marsiglia stecca, il Lille non ne approfitta

Ligue 1, la classifica

Tonfo Marsiglia con il Lorient

Sorpresa allo Stade de Moustoir, con il Lorient che sovverte i pronostici e supera il Marsiglia per 2-0. La squadra di Pantaloni, che proprio in settimana ha ricevuto direttamente dal club la notizia che non sarà più in panchina la prossima stagione, si impone con un gol per tempo: al 28' sblocca Kasteris, al 58' raddoppia Dieng. Per l'Olympique una battuta d'arresto non prevista e che rischia di compromettere la corsa al terzo posto, che vale la Champions.

Lorient-Marsiglia 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Angers e Le Havre non si fanno del male

Serene sarebbe troppo, ma abbastanza tranquille, Angers e Le Havre non si fanno del male, chiudendo con un pari per 1-1 che consente ad entrambe di continuare a galleggiare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Ospiti avanti con Boufal al 13', pari dei padroni di casa al 28' con Peter. Poi poche emozioni, anche se l'espulsione rimediata da Sangante ad un quarto d'ora dalla fine rischia di rimescolare le carte, ma alla fine non sortisce effetti.

Angers-Le Havre 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Lille in bianco e la Champions resta in ballo

Spreca una grande occasione il Lille, che non riesce ad approfittare della sconfitta del Marsiglia e non va oltre lo 0-0 contro il pericolante Nizza. Che anzi si porta in vantaggio nel primo tempo, ma il Var annulla. Tecnologia che nella ripresa penalizza invece i padroni di casa, con un rigore prima concesso e poi annullato dopo revisione al monitor.

Lille-Nizza 0-0: cronaca, tabellino e statistiche