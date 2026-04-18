Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ligue 1, il Marsiglia stecca, il Lille non ne approfitta© APS

Ligue 1, il Marsiglia stecca, il Lille non ne approfitta

La 30ª giornata del campionato francese lascia aperta la corsa per un posto in Champions League
2 min
TagsLigue 1

La domenica della 30ª giornata di Ligue 1 si chiude senza sussulti in zona Champions. Il Marsiglia cade sul campo del Lorient, ma il Lille non ne approfitta, lasciando sostanzialmente inalterata la lotta per il terzo posto alle spalle del duo Psg-Lens.

Ligue 1, la classifica

Tonfo Marsiglia con il Lorient

Sorpresa allo Stade de Moustoir, con il Lorient che sovverte i pronostici e supera il Marsiglia per 2-0. La squadra di Pantaloni, che proprio in settimana ha ricevuto direttamente dal club la notizia che non sarà più in panchina la prossima stagione, si impone con un gol per tempo: al 28' sblocca Kasteris, al 58' raddoppia Dieng. Per l'Olympique una battuta d'arresto non prevista e che rischia di compromettere la corsa al terzo posto, che vale la Champions.

Lorient-Marsiglia 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Angers e Le Havre non si fanno del male

Serene sarebbe troppo, ma abbastanza tranquille, Angers e Le Havre non si fanno del male, chiudendo con un pari per 1-1 che consente ad entrambe di continuare a galleggiare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Ospiti avanti con Boufal al 13', pari dei padroni di casa al 28' con Peter. Poi poche emozioni, anche se l'espulsione rimediata da Sangante ad un quarto d'ora dalla fine rischia di rimescolare le carte, ma alla fine non sortisce effetti.

Angers-Le Havre 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Lille in bianco e la Champions resta in ballo

Spreca una grande occasione il Lille, che non riesce ad approfittare della sconfitta del Marsiglia e non va oltre lo 0-0 contro il pericolante Nizza. Che anzi si porta in vantaggio nel primo tempo, ma il Var annulla. Tecnologia che nella ripresa penalizza invece i padroni di casa, con un rigore prima concesso e poi annullato dopo revisione al monitor. 

Lille-Nizza 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Ligue 1, il calendarioLigue 1, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS