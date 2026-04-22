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Kvaratskhelia trascina ancora il Psg: tris al Nantes e +4 sul Lens

Ventunesima vittoria in Ligue 1 per la squadra di Luis Enrique, che si riporta a +4 sul Lens
2 min
TagsLigue 1psgNantes

Il Psg di Luis Enrique non sbaglia contro il Nantes, portando a casa la ventunesima vittoria stagionale in Ligue 1, grazie alla doppietta di Khvicha Kvaratskhelia, intervallata dal gol di Desire Doue. Dembelé e compagni consolidano così il primato in classifica, mentre i gialloverdi sono sempre più vicini alla retrocessione in seconda serie.

Ligue 1: Kvaratskhelia e Doue trascinano il Psg contro il Nantes

Partenza sprint dei campioni di Francia in carica, che al 13' trovano subito il vantaggio con il penalty realizzato da Kvaratskhelia, freddo dagli 11 metri nel superare Lopes. Al 22', il Var annulla il gol del possibile pareggio a Leroux, spianando la strada al nuovo scatto dei padroni di casa, che raddoppiano con il solito Doue al 37'. All'intervallo è 2-0. In avvio di ripresa, Kvaratskhelia cala il tris e chiude immediatamente la pratica, mettendo a segno la sedicesima rete della sua stagione, l'ottava in campionato. Luis Enrique ha così la possibilità di gestire le energie psico-fisiche dei suoi, sostituendo al 66' Kvara e Dembelé. Successo importante per i parigini, che riscattano così l'ultimo ko incassato con l'Olympique Lione e si riportano a +4 sul Lens, seconda forza della Ligue 1.

 

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