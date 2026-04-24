Ligue 1, il Lens si ferma sul più bello: il Psg ringrazia

BREST (FRANCIA) - Il Lens si ferma sul campo del Brest nell'anticipo della 31ª giornata di Ligue 1 e resta a -3 dal Psg capolista, atteso domani (25 aprile) dalla trasferta in casa dell'Angers . Può essere la svolta decisiva nella lotta per il titolo francese.

Brest-Lens 3-3: cronaca, statistiche e tabellino

Il cuore non basta, il Psg ringrazia

Contro un Brest assolutamente tranquillo, il Lens riesce a complicarsi la vita, perdendo il passo in testa e consegnando al Psg l'occasione di chiudere il conto in campionato. La squadra di Sage incappa in un primo tempo da incubo al Le Blé, andando all'intervallo addirittura sotto di tre reti, messe a segno ad intervalli regolari da Guindo, Tousart e Dina Embimbe. Nella ripresa la reazione rabbiosa con Thauvin, Sima e Saint-Maximin, che se non altro evitano la sconfitta, ma che colmano di rammarico la serata.

Ligue 1, la classifica aggiornata