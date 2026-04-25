Ligue 1, il Paris Saint Germain batte l'Angers e prende il largo: +6 sul Lens
Il Paris Saint Germain mette le mani sulla Ligue 1. Gli uomini di Luis Enrique si impongono 3-0 in trasferta sul campo dell'Angers e a quattro turni dalla fine del campionato, si portano a più sei sul Lens, fermato ieri dal Brest al termine di un rocambolesco 3-3. U\n passo in avanti che potrebbe risultare decisivo.
Il Psg prende il largo in classifica
Gli uomini di Luis Enrique (che lascia in panchina Kvaratskhelia) dominano la sfida e dopo soli sette minuti sbloccano il risultato grazie a Kang-in. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, firmato da Mayulu. Nella ripresa i parigini continuano a spingere e trovano la terza rete, grazie ad un guizzo di Beraldo. Nel finale, nonostante l'espulsione di Gonçalo Ramos, il Psg mantiene il vantaggio e porta a casa il successo. A quattro turni dalla fine del campionato Kvaratskhelia e compagni si portano a quota 69, con sei lunghezze di vantaggio sul Lens.
Angers-Psg, tabellino e statistiche
Il Lione batte l'Auxerre
Successo casalingo per il Lione, che batte 3-2 l'Auxerre al termine di una gara emozionante e ricca di gol e spettacolo. Padroni di casa avanti con Yaremchuk al 19', pareggio degli ospiti con Diomande al 35 e nuovo vantaggio del Lione al 66' grazie a Tolisso. Yaremchuk firma la sua doppietta al 71, ma Okoh realizza la rete del 3-2 che riapre la sfida ed accende il finale. Nonostante l'assalto degli ospiti, i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio e a portare a casa il successo, che vale il terzo posto solitario in classifica.
Lione-Auxerre, tabellino e statistiche
Il Monaco aggancia il Rennes
A chiudere il sabato di Ligue 1 è il pareggio tra Tlosa e Monaco: gli ospiti chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie ai gol di Teze e Camara (al 6' e al 18'), ma subiscono la rimonta dei padroni di casa, che nella ripresa trovano prima il gol che accorcia le distanze con Rossel-Rowe e poi il pareggio con Emersonn. Il pareggio lascia la squadra del Principato al settimo posto dietro Rennes e Marsiglia.
Tolosa-Monaco, tabellino e statistiche