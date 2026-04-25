Ligue 1, il Paris Saint Germain batte l'Angers e prende il largo: +6 sul Lens

Il Paris Saint Germain mette le mani sulla Ligue 1. Gli uomini di Luis Enrique si impongono 3-0 in trasferta sul campo dell'Angers e a quattro turni dalla fine del campionato, si portano a più sei sul Lens, fermato ieri dal Brest al termine di un rocambolesco 3-3. U

passo in avanti che potrebbe risultare decisivo.

Ligue 1, la classifica

Il Psg prende il largo in classifica

Gli uomini di Luis Enrique (che lascia in panchina Kvaratskhelia) dominano la sfida e dopo soli sette minuti sbloccano il risultato grazie a Kang-in. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, firmato da Mayulu. Nella ripresa i parigini continuano a spingere e trovano la terza rete, grazie ad un guizzo di Beraldo. Nel finale, nonostante l'espulsione di Gonçalo Ramos, il Psg mantiene il vantaggio e porta a casa il successo. A quattro turni dalla fine del campionato Kvaratskhelia e compagni si portano a quota 69, con sei lunghezze di vantaggio sul Lens.

Angers-Psg, tabellino e statistiche

Il Lione batte l'Auxerre

Successo casalingo per il Lione, che batte 3-2 l'Auxerre al termine di una gara emozionante e ricca di gol e spettacolo. Padroni di casa avanti con Yaremchuk al 19', pareggio degli ospiti con Diomande al 35 e nuovo vantaggio del Lione al 66' grazie a Tolisso. Yaremchuk firma la sua doppietta al 71, ma Okoh realizza la rete del 3-2 che riapre la sfida ed accende il finale. Nonostante l'assalto degli ospiti, i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio e a portare a casa il successo, che vale il terzo posto solitario in classifica.

Lione-Auxerre, tabellino e statistiche

Il Monaco aggancia il Rennes

A chiudere il sabato di Ligue 1 è il pareggio tra Tlosa e Monaco: gli ospiti chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie ai gol di Teze e Camara (al 6' e al 18'), ma subiscono la rimonta dei padroni di casa, che nella ripresa trovano prima il gol che accorcia le distanze con Rossel-Rowe e poi il pareggio con Emersonn. Il pareggio lascia la squadra del Principato al settimo posto dietro Rennes e Marsiglia.

Tolosa-Monaco, tabellino e statistiche