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Ligue 1, il Lens non fa sconti e condanna il Nantes

Nell'anticipo della 32ª giornata, la squadra di Sage si impone di misura, tornando platonicamente a -3 dal Psg. Canarini che retrocedono in Ligue 2
1 min
TagsLensNantesLigue 1

LENS (FRANCIA) - Pur senza più speranze di insidiare fino all'ultimo per il titolo il Psg, il Lens chiude il discorso secondo posto, staccando definitivamente il Lione dopo l'anticipo del venerdi della 32ª giornata di Ligue1. Già condannato, retrocede invece aritmeticamente il Nantes.

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Soares certifica il secondo posto

In attesa della finale di Coppa di Francia, il Lens centra definitivamente un risultato comunque importante come la seconda piazza alle spalle dei campioni in carica e nuovamente finalisti di Champions. Al Boallert, però il risultato resta in bilico a lungo, fino a quando Soares non lo spezza, portando in vantaggio i padroni di csa. Per 'i canarini' è una mazzata, dalla quale non riusciranno più a riprendersi. E al triplice fischio la Ligue 2 è una certezza.

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