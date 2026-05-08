Ligue 1, il Lens non fa sconti e condanna il Nantes

Lens-Nantes 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Soares certifica il secondo posto

In attesa della finale di Coppa di Francia, il Lens centra definitivamente un risultato comunque importante come la seconda piazza alle spalle dei campioni in carica e nuovamente finalisti di Champions. Al Boallert, però il risultato resta in bilico a lungo, fino a quando Soares non lo spezza, portando in vantaggio i padroni di csa. Per 'i canarini' è una mazzata, dalla quale non riusciranno più a riprendersi. E al triplice fischio la Ligue 2 è una certezza.

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