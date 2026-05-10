Psg a un passo dal titolo: Doué decide contro il Brest. Cade il Lione di Fonseca

Dopo la vittoria del Lens contro il retrocesso Nantes , la 33esima giornata di Ligue 1 si chiude con tutte le altre partite in contemporanea. Il Psg vince contro il Brest al Parco dei Principi: la vittoria del campionato non è ancora aritmetica, bisognerà aspettare lo scontro diretto contro il Lens di mercoledì, ma i parigini hanno messo una seria ipoteca sul titolo. 1-0 per la squadra di Luis Enrique dopo aver conquistato la finale di Champions League. Decide un gol di Doué all'82'. Il Lille sale in zona Champions League con una vittoria fondamentale in casa del Monaco: 1-0 per la squadra di Genesio. Al Lille basta un autogol dell'ex Juve Zakaria per portare a casa tre punti importantissimi che permettono alla squadra di sorpassare il Lione e salire al terzo posto.

Il Lille sorpassa il Lione di Fonseca. Al Marsiglia basta Greenwood

Lione dunque ora a -1 dalla zona Champions dopo la sconfitta esterna contro il Tolosa, che vince nonostante l'espulsione di Donnum. La squadra di Fonseca perde 2-1 in trasferta. Methalie la sblocca dopo appena dieci minuti per il Tolosa, Tolisso trova la rete del pareggio al 71' ma dopo sette minuti i padroni di casa sono di nuovo avanti grazie alla rete di Kamanzi. A una giornata dalla fine del campionato francese, il Lione è fuori dalla zona Champions, sarà decisiva l'ultima giornata contro il Lens. Al Marsiglia basta un rigore di Greenwood per espugnare Le Havre: 1-0 per l'OM in trasferta. L'ex Manchester United nella ripresa sblocca la partita dal dischetto. Penalty concesso anche al Le Havre al 71', ma Boufal colpisce in pieno il palo e fallisce l'occasione per il pareggio.

Il Rennes vede l'Europa. L'Auxerre vince contro il Nizza, si riapre la sfida playout

Marsiglia che però rimane in zona Conference League vista la vittoria del Rennes contro il Paris FC. Una rimonta incredibile per i rossoneri, siglata nel giro di un minuto. Succede tutto nel secondo tempo: Geubbels porta avanti i parigini al 55', Lepaul firma la rete del pareggio al 74' e un minuto dopo Embolo mette dentro il pallone che vale la vittoria e l'attuale posto in Europa League. Dopo l'eliminazione dalla semifinale di Conference League, lo Strasburgo vede svanire le possibilità di qualificazione in Europa per il prossimo anno con il pareggio contro l'Angers. 1-1 allo Stade Raymond Kopa: Koyalipou risponde alla rete di Enciso su rigore. Il retrocesso Metz cade contro il Lorient: 4-0 grazie ai gol di Makengo, Dieng, Ebong e Cadiou. Si riapre clamorosamente la lotta per il playout: l'Auxerre vince lo scontro diretto contro il Nizza e aggancia proprio i rossoneri. 2-1 per i padroni di casa: il Nizza la sblocca dopo 9 minuti con Diop, ma Mara e Sinayoko firmano la rimonta che porta l'Auxerre momentaneamente fuori dal terzultimo posto.