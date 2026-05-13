Con l'atteso e discusso recupero tra Lens e Psg cala il sipario sulla Ligue 1: la squadra di Luis Enrique passa al Bollaert e si conferma campione di Francia per l'ennesima volta. Ancora nel segno di Kvaratskhelia, che sblocca il risultato e si conferma l'uomo più decisivo dei parigini. Il miglior viatico possibile in vista della finale di Champions League con l'Arsenal.