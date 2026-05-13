Il Psg batte il Lens ed è ancora campione: Kvara e Mbaye griffano il trionfo
Con l'atteso e discusso recupero tra Lens e Psg cala il sipario sulla Ligue 1: la squadra di Luis Enrique passa al Bollaert e si conferma campione di Francia per l'ennesima volta. Ancora nel segno di Kvaratskhelia, che sblocca il risultato e si conferma l'uomo più decisivo dei parigini. Il miglior viatico possibile in vista della finale di Champions League con l'Arsenal.
Lampo di Kvara, sigillo di Mbaye: Psg campione
Il Psg non fa sconti e affronta lo scontro diretto con il Lens giocando ad una intensità da Champions League. È ancora una volta un lampo di Kvaratskhelia a griffare il nuovo trionfo della squadra di Luis Enrique, che piega l'orgogliosa resistenza dei giallorossi, rimasti in corsa per il titolo fino all'epilogo di questa sera, sancito dal raddoppio nel recupero di Mbaye. Lo squadrone parigino ora guarda a Budapest per mettere la ciliegina su un'altra stagione da incorniciare.
Lens-Psg 0-2: cronaca, tabellino e statistiche
Strasburgo corsaro
Nell'altro recupero di Ligue 1, ininfluente sotto il profilo della classifica, vittoria esterna dello Strasburgo sul campo del Brest. Accade tutto nel giro di undici minuti, con gli ospiti avanti al 9' grazie a Barco, il pareggio al 13' dei padroni di casa con Ajorque ed il gol vittoria di Nanasi al 20'.
Brest-Strasburgo 1-2: cronaca, tabellino e statistiche