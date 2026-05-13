Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 13 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Psg batte il Lens ed è ancora campione: Kvara e Mbaye griffano il trionfo© EPA

Il Psg batte il Lens ed è ancora campione: Kvara e Mbaye griffano il trionfo

Cala il sipario sulla Ligue 1: la squadra di Luis Enrique chiude i conti nel recupero contro i giallorossi e ora sogna il bis in Champions League
2 min
TagsLigue 1lens-psgLens

Con l'atteso e discusso recupero tra Lens e Psg cala il sipario sulla Ligue 1: la squadra di Luis Enrique passa al Bollaert e si conferma campione di Francia per l'ennesima volta. Ancora nel segno di Kvaratskhelia, che sblocca il risultato e si conferma l'uomo più decisivo dei parigini. Il miglior viatico possibile in vista della finale di Champions League con l'Arsenal.

Ligue 1, la classifica

Lampo di Kvara, sigillo di Mbaye: Psg campione

Il Psg non fa sconti e affronta lo scontro diretto con il Lens giocando ad una intensità da Champions League. È ancora una volta un lampo di Kvaratskhelia a griffare il nuovo trionfo della squadra di Luis Enrique, che piega l'orgogliosa resistenza dei giallorossi, rimasti in corsa per il titolo fino all'epilogo di questa sera, sancito dal raddoppio nel recupero di Mbaye. Lo squadrone parigino ora guarda a Budapest per mettere la ciliegina su un'altra stagione da incorniciare.

Lens-Psg 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Strasburgo corsaro

Nell'altro recupero di Ligue 1, ininfluente sotto il profilo della classifica, vittoria esterna dello Strasburgo sul campo del Brest. Accade tutto nel giro di undici minuti, con gli ospiti avanti al 9' grazie a Barco, il pareggio al 13' dei padroni di casa con Ajorque ed il gol vittoria di Nanasi al 20'.

Brest-Strasburgo 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Lens-Psg

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS