Benatia lascia il Marsiglia: era ds dal 2025, il comunicato ufficiale

La notizia era attesa da mesi ormai, da quando a febbraio Benatia aveva deciso di rassegnare le dimissioni dal ruolo di direttore sportivo del Marsiglia , poi però l'ex difensore di Roma e Juventus aveva deciso di restare comunque accanto alla squadra fino alla fine di questa tormentata stagione. Ora è ufficialmente su piazza, liberato dal club transalpino con un comunicato ufficiale. Tra le possibili destinazioni l'Al Ittihad, ma anche l'intrigante possibilità di tornare in Italia, questa volta da dirigente.

Il Marsiglia saluta Benatia con un affettuoso comunicato

"L'Olympique Marsiglia annuncia la partenza di Medhi Benatia. Dopo due anni e mezzo trascorsi nel club che lo ha formato come giocatore agli inizi della sua carriera, Medhi Benatia lascerà il suo incarico il 18 maggio 2026. Tornato a Marsiglia alla fine del 2023 come consulente sportivo, era stato nominato direttore sportivo all'inizio del 2025.

Durante il suo periodo all'Olympique de Marseille, ha lavorato instancabilmente per il club, dimostrando un impegno incrollabile e una costante attenzione alla promozione delle ambizioni del Marsiglia. Il suo lavoro è stato caratterizzato in particolare dal secondo posto in Ligue 1 nella stagione 2024-2025, da una gestione attiva del mercato dei trasferimenti che ha migliorato il potenziale sportivo del club e da una riorganizzazione del settore giovanile, i cui primi risultati si stanno già rivelando molto promettenti. Medhi Benatia ha coltivato la leadership grazie alla forza delle sue convinzioni e alla sua capacità di motivare le squadre. Ha incarnato quotidianamente gli elevati standard e lo spirito combattivo che contraddistinguono questo club.

“Desidero personalmente elogiare e ringraziare Medhi, che ha accettato di portare a termine la stagione e che ha dimostrato il massimo impegno durante un periodo impegnativo per il club. Ha dimostrato un forte senso di responsabilità e un sincero attaccamento all'Olympique de Marseille”, ha dichiarato Frank McCourt, proprietario dell'Olympique de Marseille.

“Sono tornato all'OM con il desiderio di servire questo club, che significa tantissimo per me, e con la volontà di dare il massimo. Voglio ringraziare Frank McCourt per la fiducia incrollabile che ha riposto in me. Questo legame rimarrà impresso nella mia memoria. Auguro all'Olympique de Marseille tutto il successo che merita. Questo club, questa città, questi tifosi lo meritano pienamente”, ha dichiarato Medhi Benatia.

L'Olympique de Marseille ringrazia Medhi Benatia per il suo impegno e gli augura il meglio per il resto della sua carriera".