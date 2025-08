De Zerbi e la rissa sfiorata con Koné: "Chiama il tuo agente". Il Marsiglia svela il retroscena

Passato e presente del Sassuolo si sono incontrati e scontrati al Marsiglia . L'OM ha infatti pubblicato un episodio della serie Sans jamais rien lâcher in cui Ismael Koné , nuovo centrocampista neroverde che ha fatto il suo esordio nell'amichevole con l'Empoli , ha avuto un durissimo faccia a faccia con Roberto De Zerbi . Durante un allenamento il tecnico bresciano è andato fuori di sé a causa dell'atteggiamento troppo superficiale del centrocampista canadese, rendendo necessario l'intervento dei presenti per placare gli animi.

Koné e la rissa sfiorata con De Zerbi

Come riportato nel quarto episodio della serie autoprodotta dall'OM Sans jamais rien lâcher, durante una sessione di scambi in allenamento Koné ha tenuto troppo la palla, finendo per perderla. Questo atteggiamento ha fatto andare su tutte le furie De Zerbi che gli ha urlato di ridurre i tocchi, ricevendo la giustificazione immediata di Koné con toni altrettanto alti. L'allenatore ha così perso la pazienza: "Vai a fare la doccia! Siamo l'OM! Chiama il tuo agente e digli di venire qui". Una serie di affermazioni che hanno portato alla reazione del centrocampista che, sentita la frase sull'agente mentre stava rientrando negli spogliatoi, è andato incontro a De Zerbi cercando il faccia a faccia, rendendo necessario l'intervento di calciatori e membri dello staff che hanno separato i due.

Il commento di De Zerbi

Durante il documentario De Zerbi ha spiegato la sua reazione: "Koné è uno dei giocatori con il potenziale più alto di tutta la rosa ma aveva comportamenti sbagliati. Aveva degli alti e bassi troppo grossi per essere un giocatore pronto per il Marsiglia. Sono cose che scandalizzano chi non è abituato a stare in uno spogliatoio, io sono 30 anni che vivo in questo ambiente e sono abituato a tutto". Una vicende e delle valutazioni che poi hanno avuto le proprie conseguenze anche sul mercato, con il calciatore che è stato girato in prestito al Rennes a gennaio e al Sassuolo durante la sessione estiva di calciomercato.