"Pochettino, il destino è ormai segnato"

PARIGI - Secondo Le Parisien, il destino di Mauricio Pochettino sarebbe ormai segnato dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Champions League avvenuta ieri per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti e Karim Benzema. La Coppa dalle grandi orecchie è, da tempo, l'obiettivo numero uno del club parigino e questa eliminazione non rimarrà senza conseguenze. Pochettino non ha un bel rapporto con Leonardo e, secondo tanti, sarebbe da tempo finito nel mirino del Manchester United che lo vorrebbe come allenatore per la prossima stagione in sostituzione di Rangnick, che passerà dietro alla scrivania. .