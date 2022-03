"Donnarumma e Neymar, rissa sfiorata! i compagni li dividono"

MADRID (SPAGNA) - Ennesimo flop in Champions League per il Psg. La formazione di Pochettino, dopo l'1-0 dell'andata firmato Mbappé, è caduta in casa del Real Madrid per 3-1 venendo così eliminati agli ottavi di finale. Ai parigini non è bastato il momentaneo vantaggio firmato dal campione francese nel primo tempo. Nella ripresa, infatti, una splendida tripletta di Benzema in appena 17' ha cambiato le sorti della sfide e della qualificazione. Una remuntada iniziata grazie a un errore di Donnarumma in disimpegno che ha portato i Blancos di Carlo Ancelotti a rientrare in gara dopo un primo tempo di marca francese.