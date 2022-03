"Psg, 30 agenti di sicurezza privata per i giocatori"

Secondo quanto riportato da Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe contattato la sicurezza privata per proteggere i suoi giocatori dalle frange dei tifosi più violenti dopo la dolorosa sconfitta contro il Real Madrid dello scorso mercoledì con conseguente uscita di scena dalla Champions League. La società avrebbe interpellato circa 30 agenti per assicurare l'incolumità dei giocatori. Leonardo avrebbe parlato alla squadra prima dell'allenamento per chiedere calma e per cercare di mantenere la concentrazione alta in vista delle prossime sfide di campionato, visto che i parigini sono stati eliminati anche dalla Coppa Nazionale.