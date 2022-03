"Icardi pronto a lasciare il Psg a giugno": l'indiscrezione dalla Francia

Mauro Icardi sarebbe pronto a lasciare il Paris Saint-Germain. Secondo RMC Sport l'avventura dell'attaccante argentino a Parigi potrebbe finire in estate. Il giocatore sarebbe incline ad andar via dalla Francia nel caso in cui arrivi un'offerta importante e anche il Psg vorrebbe cederlo. Il suo entourage non avrebbe smentito una sua possibile partenza dalla capitale francese, ma tutto dipenderà dalle offerte che gli arriveranno. In questo momento sembrerebbe difficile trovare un club disposto ad offrirgli un contratto come quello attuale. Sia lui che i parigini potrebbero dover fare delle concessioni.