Psg, Sergio Ramos: "Giocherò per altri quattro o cinque anni"

Il difensore del Psg Sergio Ramos è stato intervistato dall'ex Roma Ludovic Giuly per il programma "Amazon Prime Sport France". Lo spagnolo ha parlato di tante cose, ma soprattutto ha svelato una cosa molto importante sul suo futuro: "Giocherò per altri 4-5 anni ad alto livello. Con il Psg ho ancora due anni di contratto ma spero che possano diventare tre". L'ex Real Madrid ha vissuto una stagione molto complicata a causa degli infortuni, ma ora si sente pronto per scendere in campo: "Ora sto bene, sono felice e ho voglia di giocare".