"Il Psg rimpiange Donnarumma?": Erroraccio di Chevalier con il Lille, Luis Enrique lo difende

LILLE (FRANCIA) - Lucas Chevalier nel mirino dei tifosi del Paris Saint-Germain . L'ex portiere del Lilla si è reso protagonista in negativo del posticipo di Ligue 1 proprio contro i suoi vecchi compagni di squadra, conclusosi sul punteggio di 1-1 . A 5 minuti dal 90' la conclusione rasoterra di Ethan Mbappé , fratello di Kylian (presente sulle tribune dello stadio 'Pierre Mauroy' ) ha sorpreso l'estremo difensore classe 2001, complice il rimbalzo del pallone tra le gambe del compagno Lucas Beraldo . Un errore che è costato i tre punti ai parigini , che qualche ora prima avevano ammirato - con un velo di nostalgia - i riflessi e le parate decisive di Gianluigi Donnarumma , protagonista del successo di misura del Manchester City sul campo del Brentford . Sui social, i tifosi del club campione d'Europa si interrogano sull' effettivo valore di Chevalier , arrivato a Parigi come erede dell'estremo difensore azzurro: " Si può già parlare di rimpianto per il Psg ?". Luis Enrique non ci sta .

Luis Enrique difende Chevalier a spada tratta: "Abbiamo grande fiducia in lui"

Il tecnico spagnolo si è schierato apertamente al fianco del giovane portiere francese dopo il pareggio maturato a Lille: "Il gol è stato segnato da Ethan Mbappé, sono contento per lui", sottolinea Luis Enrique nella conferenza stampa post-partita. "È un ottimo giocatore con un gran tiro. La palla è passata tra le gambe di Beraldo, era complicata anche per Lucas. Sul piano emotivo è stata una partita molto intensa, ma Lucas ha mantenuto una concentrazione costante. Abbiamo piena fiducia in lui. Il paragone con Donnarumma e le strategie sul mercato? Sono decisioni difficili, ma cercavamo un portiere con caratteristiche diverse".