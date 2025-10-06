"Il Psg rimpiange Donnarumma?": Erroraccio di Chevalier con il Lille, Luis Enrique lo difende

LILLE (FRANCIA) - Lucas Chevalier nel mirino dei tifosi del Paris Saint-Germain. L'ex portiere del Lilla si è reso protagonista in negativo del posticipo di Ligue 1 proprio contro i suoi vecchi compagni di squadra, conclusosi sul punteggio di 1-1. A 5 minuti dal 90' la conclusione rasoterra di Ethan Mbappé, fratello di Kylian (presente sulle tribune dello stadio 'Pierre Mauroy') ha sorpreso l'estremo difensore classe 2001, complice il rimbalzo del pallone tra le gambe del compagno Lucas Beraldo. Un errore che è costato i tre punti ai parigini, che qualche ora prima avevano ammirato - con un velo di nostalgia - i riflessi e le parate decisive di Gianluigi Donnarumma, protagonista del successo di misura del Manchester City sul campo del Brentford. Sui social, i tifosi del club campione d'Europa si interrogano sull'effettivo valore di Chevalier, arrivato a Parigi come erede dell'estremo difensore azzurro: "Si può già parlare di rimpianto per il Psg?". Luis Enrique non ci sta.
Luis Enrique difende Chevalier a spada tratta: "Abbiamo grande fiducia in lui"
Il tecnico spagnolo si è schierato apertamente al fianco del giovane portiere francese dopo il pareggio maturato a Lille: "Il gol è stato segnato da Ethan Mbappé, sono contento per lui", sottolinea Luis Enrique nella conferenza stampa post-partita. "È un ottimo giocatore con un gran tiro. La palla è passata tra le gambe di Beraldo, era complicata anche per Lucas. Sul piano emotivo è stata una partita molto intensa, ma Lucas ha mantenuto una concentrazione costante. Abbiamo piena fiducia in lui. Il paragone con Donnarumma e le strategie sul mercato? Sono decisioni difficili, ma cercavamo un portiere con caratteristiche diverse".