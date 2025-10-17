Luis Enrique e l'ossessione per la forma fisica: un articolo svela cosa mangia e tutte le sue "follie"

A 55 anni, Luis Enrique continua a vivere come un atleta . L’allenatore del Paris Saint-Germain , protagonista della conquista della Champions League, si distingue per la forma fisica e la dedizione al proprio corpo. Escursionismo , ciclismo e palestra fanno parte della sua routine quotidiana: “Quando arriva in ritardo, sappiamo che è in palestra o con i fisioterapisti”, raccontano dal club parigino. L’Équipe lo ha definito “un nonno iperattivo” .

Luis Enrique: "Lo sport è parte di me"

A settembre una caduta in bicicletta gli ha causato la frattura della clavicola, ma lo spagnolo non ha rinunciato all’attività fisica. “Non posso allenarmi come un atleta perché ho 55 anni; sono più un nonno che un professionista di alto livello - ha ironizzato -. Ma resto molto attivo: lo sport è parte di me”.

La dieta e il suo unico vizio

Ossessionato anche dall’alimentazione, Luis Enrique segue una dieta equilibrata e naturale, ricca di verdure e prodotti natura, iniziando ogni giornata con un caffè scelto con cura. Raramente esce dopo le partite, ma quando lo fa preferisce i ristoranti dell’ovest di Parigi. “Il suo unico vizio - svelano i suoi collaboratori - è una buona bottiglia di vino”.