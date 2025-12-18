Il trucchetto dell'asciugamano di Safonov: così il portiere eroe del Psg ha parato 4 rigori su 5 al Flamengo

Safonov eroe del Psg: para quattro rigori su cinque grazie a un asciugamano

Safonov infatti para quattro rigori su cinque e trascina i campioni d'Europa alla vittoria, nonostante gli errori dal dischetto di Dembelé e Barcola. Safonov subisce solo il primo rigore, quello tirato da de la Cruz, per poi parare i restanti quattro a Saul. Pedro, Pereira e Araujo. Per farlo ha usato un trucchetto speciale che Safonov è andato a prendere prima dell'inizio dei rigori. Le telecamere pescano il portiere correre in panchina verso il preparatore dei portierei per leggere un asciugamano. Dentro l'asciugamano c'è ovviamente un foglio con un tabella con i giocatori del Flamengo e le loro info, che piede usano e dove calciano i rigori. Informazioni fondamentali per il poker di parate del russo.