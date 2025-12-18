Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Il trucchetto dell'asciugamano di Safonov: così il portiere eroe del Psg ha parato 4 rigori su 5 al Flamengo

Il secondo dei parigini, schierato titolare da Luis Enrique, è corso in panchina prima dell'inizio della serie finale: la serata magica del russo
Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain completa il sextuplete. Dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere nella passata stagione, i parigini portano a casa anche l'ultimo trofeo, la Coppa Intercontinentale. Kvaratskhelia sblocca la finale contro il Flamengo nel primo tempo, Jorginho su rigore pareggia nella ripresa. Per decidere la vincitrice si va ai rigori. Luis Enrique, fin dall'inizio della partita, aveva dato fiducia al secondo portiere Safonov al posto di Chevalier, arrivato in estate per sostituire Donnarumma. È durante la serie finale che il russo diventa l'erore del Psg.

Safonov eroe del Psg: para quattro rigori su cinque grazie a un asciugamano

Safonov infatti para quattro rigori su cinque e trascina i campioni d'Europa alla vittoria, nonostante gli errori dal dischetto di Dembelé e Barcola. Safonov subisce solo il primo rigore, quello tirato da de la Cruz, per poi parare i restanti quattro a Saul. Pedro, Pereira e Araujo. Per farlo ha usato un trucchetto speciale che Safonov è andato a prendere prima dell'inizio dei rigori. Le telecamere pescano il portiere correre in panchina verso il preparatore dei portierei per leggere un asciugamano. Dentro l'asciugamano c'è ovviamente un foglio con un tabella con i giocatori del Flamengo e le loro info, che piede usano e dove calciano i rigori. Informazioni fondamentali per il poker di parate del russo.

