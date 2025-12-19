Luis Enrique, la rivelazione incredibile su Safonov: "Ha parato due rigori con la mano rotta"

Se il Paris Saint-Germain ha potuto alzare il suo sesto trofeo e completare il sextuplete, gran parte del merito è di Safonov . Il secondo portiere dei parigini è stato l'assoluto protagonista della lotteria dei rigori decisivi nella finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo . L'estremo difensore russo ha parato quattro rigori su cinque, aiutandosi con un trucchetto dentro un asciugamano . Per aumentare l'epicità di quanto fatto da Safonov, Luis Enrique ha rivelato in conferenza stampa che il portiere ha parato gli ultimi due rigori con la mano rotta.

Luis Enrique: "Safonov ha parato due rigori con la mano rotta, è incredibile"

Nella conferenza alla vigilia della partita della Coupe de France contro il Fontenay, l'allenatore del Psg è stato interpellato sull'assenza di Safonov per una frattura alla mano sinistra: "Non riesco a spiegarlo. È incredibile, i giocatori non sanno come sia successo. Pensiamo che sia successo al terzo rigore". Riepilogando, Safonov, dopo aver subito il primo, ne ha parati due, si sarebbe rotto la mano e poi ne ha parati altri due per regalare l'ennesimo trofeo alla squadra di Luis Enrique. "C'è stato uno strano movimento. Nonostante la frattura, è riuscito a parare gli ultimi due tiri. L'adrenalina era così forte che non ha sentito alcun dolore. Essere pronti ad aiutare la squadra, essere pronti a qualsiasi costo, questa è la mentalità che vogliamo".