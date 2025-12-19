Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
Luis Enrique, la rivelazione incredibile su Safonov: "Ha parato due rigori con la mano rotta"

Luis Enrique, la rivelazione incredibile su Safonov: "Ha parato due rigori con la mano rotta"

Il protagonista della vittoria del Psg nella finale della Coppa Intercontinentale si sarebbe fratturato durante il terzo rigore per poi guidare i parigini alla vittoria
2 min
TagsSafonovLuis Enriquepsg
Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain

Tutte le notizie sulla squadra

Se il Paris Saint-Germain ha potuto alzare il suo sesto trofeo e completare il sextuplete, gran parte del merito è di Safonov. Il secondo portiere dei parigini è stato l'assoluto protagonista della lotteria dei rigori decisivi nella finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo. L'estremo difensore russo ha parato quattro rigori su cinque, aiutandosi con un trucchetto dentro un asciugamano. Per aumentare l'epicità di quanto fatto da Safonov, Luis Enrique ha rivelato in conferenza stampa che il portiere ha parato gli ultimi due rigori con la mano rotta.

Luis Enrique: "Safonov ha parato due rigori con la mano rotta, è incredibile"

Nella conferenza alla vigilia della partita della Coupe de France contro il Fontenay, l'allenatore del Psg è stato interpellato sull'assenza di Safonov per una frattura alla mano sinistra: "Non riesco a spiegarlo. È incredibile, i giocatori non sanno come sia successo. Pensiamo che sia successo al terzo rigore". Riepilogando, Safonov, dopo aver subito il primo, ne ha parati due, si sarebbe rotto la mano e poi ne ha parati altri due per regalare l'ennesimo trofeo alla squadra di Luis Enrique. "C'è stato uno strano movimento. Nonostante la frattura, è riuscito a parare gli ultimi due tiri. L'adrenalina era così forte che non ha sentito alcun dolore. Essere pronti ad aiutare la squadra, essere pronti a qualsiasi costo, questa è la mentalità che vogliamo".

Tutte le news di Psg

Il trucchetto di SafonovIl Psg vince la Coppa Intercontinentale

