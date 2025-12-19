Luis Enrique, la rivelazione incredibile su Safonov: "Ha parato due rigori con la mano rotta"
Se il Paris Saint-Germain ha potuto alzare il suo sesto trofeo e completare il sextuplete, gran parte del merito è di Safonov. Il secondo portiere dei parigini è stato l'assoluto protagonista della lotteria dei rigori decisivi nella finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo. L'estremo difensore russo ha parato quattro rigori su cinque, aiutandosi con un trucchetto dentro un asciugamano. Per aumentare l'epicità di quanto fatto da Safonov, Luis Enrique ha rivelato in conferenza stampa che il portiere ha parato gli ultimi due rigori con la mano rotta.
Luis Enrique: "Safonov ha parato due rigori con la mano rotta, è incredibile"
Nella conferenza alla vigilia della partita della Coupe de France contro il Fontenay, l'allenatore del Psg è stato interpellato sull'assenza di Safonov per una frattura alla mano sinistra: "Non riesco a spiegarlo. È incredibile, i giocatori non sanno come sia successo. Pensiamo che sia successo al terzo rigore". Riepilogando, Safonov, dopo aver subito il primo, ne ha parati due, si sarebbe rotto la mano e poi ne ha parati altri due per regalare l'ennesimo trofeo alla squadra di Luis Enrique. "C'è stato uno strano movimento. Nonostante la frattura, è riuscito a parare gli ultimi due tiri. L'adrenalina era così forte che non ha sentito alcun dolore. Essere pronti ad aiutare la squadra, essere pronti a qualsiasi costo, questa è la mentalità che vogliamo".