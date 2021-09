Ronaldo in sede Manchester United, eccolo in campo FOTO

Ronaldo ritrova l'ex compagno Solskjaer

Ronaldo, in jeans e maglietta a maniche lunghe, sembra ascoltare con attenzione Solskjaer, che dal 2003 al 2007 è stato compagno di squadra del portoghese, proprio nel Manchester United. L'asso portoghese è rientrato in anticipo dagli impegni con la sua nazionale, che oggi alle 18 affronta l'Azerbaigian, a causa di una squalifica per cumulo di ammonizioni. CR7, dopo la chiacchierata con Solskjaer, è poi sceso in campo per una seduta di allenamento da solo, immortalato dai profili social dei Red Devils.