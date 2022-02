Festa Conte al 95': Kane e Kulusevski, City ko! Ok il Liverpool

INGHILTERRA - Spettacolare 2-3 tra Manchester City e Tottenham , al 95' Conte la spunta su Guardiola grazie alla doppietta di Kane e al primo gol inglese di Kulusevski , oggi alla sua prima da titolare. L'ex Juve è decisivo per il successo degli Spurs: apre le marcature al 4', accompagnando Son in contropiede e appoggiando in rete a porta vuota il suggerimento del compagno. I Citizens pareggiano con Gundogan al 33', ma Kane al 59' firma il nuovo vantaggio. Al 90' il fallo di mano dell'ex Atalanta Romero viene pizzicato dal Var, rigore: dal dischetto Mahrez fa 2-2 (92'). Quando il pari sembra scritto, Kulusevski regala l'assist a Kane per il 2-3 sul gong . Esulta Conte (39 punti), che frena la corsa di Guardiola, a 63 in classifica, a +6 sul Liverpool, che però ha una gara da recuperare.

Rimonta Liverpool

Dopo la vittoria nell'andata di Champions, a San Siro contro l'Inter, il Liverpool riprende la sua rincorsa al Manchester City in Premier League battendo per 3-1 in rimonta il Norwich. Gara non semplice per i ragazzi di Klopp che chiudono il primo tempo in parità per poi subire, in apertura di ripresa, la rete del vantaggio ospite firmata Rashica. Sembra mettersi male per i Reds che si affidano allora ai due uomini simbolo: Mane e Salah. Il primo rimette tutto in equilibrio con un acrobazia al 64', passano tre minuti e l'egiziano si mette in proprio per ribaltarla al termine di uno slalom speciale dei suoi. All'81' c'è spazio anche per il primo gol con il Liverpool di Luis Diaz che firma il tris mettendo il risultato al sicuro in quel di Anfield.

Il Chelsea vince all'89', Lukaku non brilla

A 27 giorni dall'ultima partita in Premier e con il titolo di campione del mondo in bacheca, il Chelsea torna a giocare in campionato, e riesce a passare sul campo del Crystal Palace solamente all'89'. Gara ben interpretata dagli uomini di Tuchel che trovano però davanti il muro della formazione di Vieira. Lukaku non riesce mai a rendersi pericoloso, la sua unica intuizione arriva al 75' con il tiro che libera a rete Ziyech, ma il Var annulla per il fuorigioco di partenza dell'attaccante belga. Sembra destinato al pari il match, ma il marocchino, ad un minuto dal 90', sfrutta alla perfezione un cross dalla sinistra e con una girata al volo regala tre punti ai suoi.

Pari West Ham, vince l'Arsenal

West Ham e Newcastle che fanno 1-1 nel match valido per il 26° turno. Per gli Hammers un solo punto che non permette il sorpasso al quarto posto dello United, quinto risultato utile invece per i Magpies ora a +4 dalla zona retrocessione. Partono bene i ragazzi di Howe, poi i padroni di casa alzano il ritmo e al 32' passano con il colpo di testa di Dawson. Ad un minuto dall'intervallo arriva però la reazione degli ospiti che rimettono tutto in equilibrio con lo spunto di Willock che approfitta dell'indecisione della difesa avversaria. Nella ripresa accade poco, sale soprattutto il nervosismo e la tensione con Fabianski e Dubravka che non vengono mai impegnati seriamente. Approfitta del passo falso di Moyes, Arteta che con l'Arsenal supera agilmente un Brentford in caduta libera agganciando proprio gli Hammers a quota 42. Termina 2-1: decidono Smith Rowe e Saka, arriva troppo tardi la reazione di Norgaard.

Cadono Aston Villa e Brighton, ok il Southampton

Accade di tutto in zona salvezza con Watford e Burnley che conquistano due importanti successi esterni contro Aston Villa e Brighton. Agli Hornets di Hodgson basta una rete di Dennis per piegare la formazione di Gerrard, tris invece per i ragazzi di Dyche sul campo dei Gabbiani. Terzo riultsto utile per il Southampton che con le reti di Armstrong e Long inguaia l'Everton che ora deve guardarsi seriamente alle spalle se vuole restare in Premier.

