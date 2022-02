Ucraina, Tuchel su Abramovich: "C'è incertezza, siamo preoccupati"

L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha ammesso che lui e i suoi giocatori sono preoccupati e distratti dall'"incertezza" per la situazione del patron Roman Abramovich dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Il tecnico dei Blues, alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Liverpool in programma domenica 27 febbraio, ha detto di essere consapevole che il Chelsea potrebbe essere colpito se il governo del Regno Unito prendesse di mira Abramovich con una serie di sanzioni: "Sono a conoscenza di tutti questi scenari e di tutte queste discussioni in questo momento. Vorrei non commentare fino a quando non verrà presa una decisione. Ma ne siamo consapevoli e ci distrae, ci preoccupa. In un certo senso posso capire le opinioni e le critiche nei confronti del club, nei confronti di noi che rappresentiamo quel club. Al momento non ci sentiamo responsabili di tutto questo. Riteniamo che sia orribile e non ci possono essere dubbi al riguardo. La guerra in Europa è per me impensabile. L'impatto è chiaro e le discussioni hanno un impatto".