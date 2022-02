Abramovich in discussione, Bryant: "Gli va tolto il Chelsea"

Abramovich nel mirino di Bryant

Il deputato laburista ha accusato Abramovich di "attività e pratiche corruttive", citando un documento del Ministero dell'Interno di cui è entrato in possesso. "Come può ancora possedere un club di calcio in questo Paese? Dovremmo cercare di sequestrare alcuni dei suoi beni - attacca Bryant -, inclusa la sua casa di 152 milioni di sterline, e assicurarci che altre persone che hanno visti di livello 1 come questo non siano coinvolte in cattive attività nel Regno Unito".

