Juve, Chiellini: "Inerme davanti alle immagini di guerra"

“Il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovato inerme a guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso. Ho sperato fino all'ultimo che non si arrivasse a questo punto e che la crisi non degenerasse in un conflitto”.

Chiellini: "Inerme davanti alle immagini di guerra"

Giorgio Chiellini si è espresso così su tutti i suoi account social per comunicare le proprie sensazioni, il proprio sconforto al cospetto degli ultimi sviluppi internazionali sul conflitto russo-ucraino. Da capitano Campione d’Europa, una voce significativa, in ambito sportivo. Sport che sta iniziando, in generale, a mobilitarsi, come la decisione dello Schalke 04 del logo “Gazprom” dalle magliette.

L'ultima volta a Kiev con la Juve nell'ottobre 2020

Chiellini che, peraltro, a proposito di campionati europei e Ucraina, fu in campo – sempre al fianco di Leonardo Bonucci – nella finale 2012 di Kiev, poi persa 4-0 contro la Spagna. L’ultima partita disputata a Kiev dal difensore livornese fu il 20 ottobre 2020 in Champions League e coincise con un 2-0 juventino (doppietta di Alvaro Morata) e, tuttavia, con un forfait anticipato, al 20’ del primo tempo, per via di un problema muscolare. Gli subentrò Merih Demiral.