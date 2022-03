"Chelsea in vendita: c'è un consorzio svizzero-americano"

LONDRA (Regno Unito) - Dopo aver confermato pubblicamente la messa in vendita del Chelsea, Roman Abramovic dovrebbe entro la fine della settimana rivevere la prima offerta ufficiale di acquisto del club. Secondo quanto riportato dal The Sun un consorzio svizzero-americano (composto da Todd Boehly e Hansjorg Wyss) avrebbe intensificato le trattative. Il magnate russo, che vuole cedere la società anche per paura delle possibili sanzioni che presto potrebbero colpirlo per via della sua presunta vicinanza a Vladimir Putin, ha fissato attorno ai 3,4 miliardi di euro il valore dei Blues. Una cifra che però - a detta di molti osservatori - difficilmente potrà ottenere. I primi potenziali acquirenti infatti - Boehly possiede quote della squadra di baseball dei LA Dodgers, mentre Wyss è un milionario svizzero che ha costruito le sue fortune nel settore medico-sanitario - non sembrano disposti neppure ad avvicinarsi a quella valutazione, fermandosi a 2,3 miliardi di euro.