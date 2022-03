Guerra in Ucraina, la Cina boicotta la Premier League in tv

PECHINO (Cina) - La Premier League non sarà trasmessa in Cina nel prossimo weekend, a causa delle iniziative di solidarietà all'Ucraina messe in campo da parte del massimo campionato inglese. La notizia è stata rivelata dalla Bbc, che sottolinea l'alleanza politica tra Cina e Russia e fa sapere che i titolari dei diritti della Premier in territorio cinese (la piattaforma iQiyi Sports) hanno annunciato lo stop per questo fine settimana. La lega inglese, nei giorni scorsi, ha comunicato che nel prossimo turno di campionato, tra il 5 e il 7 marzo, tutti i 20 capitani delle squadre indosseranno fasce giallo e blu, i colori dell'Ucraina. I tifosi sono stati incoraggiati a unirsi alle iniziative a favore dell'Ucraina in un momento di riflessione e solidarietà prima del calcio d’inizio di ogni gara. Gli schermi degli stadi mostreranno la frase “Football Stands Together” sullo sfondo dei colori giallo e blu della bandiera ucraina. iQiyi Sports ha un accordo di esclusiva per lo streaming del massimo campionato inglese in Cina fino al termine della stagione 2024-25.