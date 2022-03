Leeds, parte male il dopo Bielsa: al Leicester basta Barnes

LEICESTER (Inghilterra) - L'addio a Bielsa e l'arrivo di Marsch non risolve i problemi in casa Leeds che cade anche nel 28° turno di Premier League sul campo di un Leicester ritrovato, alla sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Gara avida di emozioni nella prima frazione, nella ripresa sono invece i Whites a trovare il primo squillo con Rodrigo, ma sono le Foxes a passare al minuto 67 con un diagonale preciso di Barnes su assist di Iheanacho. Basta questa rete ai ragazzi di Rodgers per salire in classifica a quota 33, complessa la situazione per il nuovo tecnico americano che dovrà evitare a tutti i costi la Championship ad una squadra ora 16esima, a soli 2 punti di vantaggio dalla zona retrocessione.