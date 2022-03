"Manchester United, Ten Hag in pole per sostituire Rangnick"

MANCHESTER (Inghilterra) - La pesante sconfitta nel derby contro il Manchester City, unita ad una rincorsa per un posto nella prossima Champions League che si fa sempre più in salita, sembrano aver definitivamente segnato il destino di Ralf Rangnick. Approdato sulla panchina del Manchester United al posto di Solskjaer, per far da traghettatore fino a giugno, il tecnico tedesco dovrebbe comunque rimanere nel club in qualità di consulente, anche se nelle scorse settimane si era addirittura parlato di una sua possibile conferma sulla panchina dei 'Red Devils'. Quest'ultimo scenario, però, ad oggi appare molto improbabile: stando al "Telegraph" infatti la dirigenza starebbe valutando altre piste e, in particolare, il grande favorito sembrerebbe essere l'attuale tecnico dell'Ajax, Erik Ten-Hag, che nella lista delle preferenze avrebbe superato anche Mauricio Pochettino. La sua filosofia di gioco e i risultati ottenuti in questi anni alla guida della squadra olandese avrebbero convinto i vertici dello United a puntare su di lui per provare a costruire un nuovo ciclo vincente.