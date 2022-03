Il City domina il derby: 4-1 allo United senza Ronaldo. Ok l'Arsenal

INGHILTERRA - Il Manchester City stravince il derby con lo United 4-1, confezionando un poker di qualità con le doppiette di De Bruyne e Mahrez. Sancho illude con il gol del momentaneo 1-1, prima che lo strapotere della squadra di Guardiola prenda definitivamente il sopravvento. Così i Citizens salgono a 69 punti in classifica, a +6 sul Liverpool che però ha una gara in meno. Lo United, orfano di Cristiano Ronaldo ufficialmente per un problema fisico, anche se in Portogallo rilanciano la voce di una rottura con Rangnick, non entra mai in partita e cede presto il passo al City. I Red Devils restano fermi a 47 punti al quinto posto.