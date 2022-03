“Cristiano Ronaldo all'allenamento con due guardie del corpo”

Sempre più lontani Manchester United e Cristiano Ronaldo. L'ultima fuga in Portogallo, mentre la squadra soccombeva 4-1 nel derby con il City, non è andata giù ai compagni di squadra. Infortunio (forse diplomatico)? Non è dato saperlo, fatto sta che secondo gli inglesi di Football Transfer a fine anno Cr7 farà le valigie e si trasferirà a Parigi, per andare a a creare una coppia da sogno al Psg con Leo Messi. Ormai i rapporti con lo United sarebbero letteralmente ai ferri corti e la posizione in classifica – con il sogno Champions sempre più lontano – non farebbe che acuire i malumori di Cr7.